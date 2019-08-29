Упродовж серпня четверо митців зі Словаччини, Німеччини та України працювали у мистецькій резиденції у Травневому на Збаражчині. Результати своєї творчості вони покажуть 29 серпня о 19.00 у тернопільській галереї «Бункермуз». Це буде спільна мультидисциплінарна виставка «Розширення ландшафту».

До експозиції увійшли твори Ренати Пінтерової та Самуеля Велебни зі Словаччини, Даніеля Дора з Німеччини та Євгенії Антонової з України. Теми, котрі досліджували молоді митці, зачіпають глобальні виклики людей всієї планети. Вони розкриті в контексті малого села Травневе. У спільному міжнародному проекті легко побачити зв’язок локальне-глобальне та їх взаємовпливи. Світ малої громади розширено до планетарного виміру, він візуалізований та вербалізований різними медіумами. Ознайомитися з представленими роботами можна буде до 11 вересня. Вхід вільний.

У липні та серпні 2019-го громадська організація «Конгрес Активістів Культури» та команда Мистецької резиденції імені Назарія Войтовича у Травневому провели дві міжнародних програми резиденцій за підтримки Українського культурного фонду. У них взяли участь четверо українських митців, двоє митців із Верхньої Баварії та двоє зі Словаччини.

Мистецька резиденція імені Назарія Войтовича, заснована ГО «Конгрес Активістів Культури» та ГО «Родина Героїв «Небесної Сотні» у 2017 на честь наймолодшого Героя. А цього року у співпраці з міжнародними організаціями там започаткували обмінні програми для молодих митців завдяки підтримці Українського культурного фонду у програмі НОРД: навчання, обміни, резиденції, дебюти. Кураторка проекту Людмила Ничай запрошує до участі у своїх програмах молодих митців з різних країн, аби підтримати глобальні зв’язки у мистецьких колабораціях, для формування позитивного поля для порозуміння та вивільнення потенціалу експериментів у локальному контексті.

Ольга Трач