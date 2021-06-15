Четверо молодих художниць з різних міст України презентують свою творчість у Тернополі 16 червня. Усі вони є учасниками 4-ї Всеукраїнської програми Мистецької резиденції імені Назарія Войтовича.

Мистецька резиденція Назарія Войтовича – це інституція заснована Збаразькою міською громадою на базі проекту, котрий народився на честь наймолодшого Героя Небесної Сотні та з 2017 року створює можливості для молодих українських митців. Розташована вона у селі Травневе Збаразького району.

Цього року резидентами програми стали: Світлана Аграновська (Дніпро-Київ), Наталя Федоришин (Івано-Франківськ); Каріна Софіт (Українка-Київ) та Альона Кузнєцова (Київ).

– Проект “Нова людська натура” – збірка поглядів з різних боків на нову реальність, котра стала нам новим домом після року глобального перманентного карантину, – розповіли організатори виставки. – Він розповідає про людські трансформації: злиття з природою, пошук себе у системах, відчуження та глибинні переживання цих нових станів на фоні глобального цифровізованого світу. Медіуми з якими працювали митці – це живопис, інсталяція та дрібна пластика. Проекти резидентів тісно пов’язані з локальним контекстом, що вкотре став лабораторією для досліджень.

Виставка «Нова людська натура» відкриється 16 червня о 18.00 у тернопільській галереї «Na пошті». Захід проходитиме в рамках фестивалю «Ї». На зустрічі буде можливість познайомимось з творчістю художниць, послухати локальні історії та роздуми на тему глобальних змін, дізнатись про нові можливості для митців. Вхід на виставку – безкоштовний. Діятиме експозиція до 30 червня.