На Тернопільщині тиждень завершиться комфортною погодою.

Денні температурні показники коливатимуться від 17 до 22 градусів тепла. Зате вночі буде значно прохолодніше, стовпчики термометрів опускатимуть до шести градусів тепла.

Протягом доби у Тернополі та по області зберігатиметься мінлива хмарність. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, обійдеться без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 6 – 11º, вдень 17 – 22º тепла.

У Західному регіоні України триває молоде «бабине літо». За словами синоптика Наталки Діденко, воно розпочалося 28 серпня і завершиться 11 вересня. Відтак далі у нашому краї ймовірне невелике похолодання. Температурні показники поступово знижуватимуться і нагадуватимуть швидкий прихід холодної пори. Однак осінь цього року передбачають теплою. Відтак жителі краю ще зможуть насолодитися значною кількістю комфортних днів.

Софія Романська