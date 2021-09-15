Автопригода з потерпілими трапилася 14 вересня на вулиці Бережанській близько 21 години.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що автомобіль «Фіат Браво» рухаючись дорогою у напрямку села Підгороднє, на нерегульованому пішохідному переході збив жінку. Потерпілу, з тяжкими тілесними ушкодженнями, госпіталізували до лікарні. Від отриманих травм вона померла у медзакладі.

Працівники поліції звертаються до свідків та очевидців даної дорожньо-транспортної пригоди з проханням повідомити будь-яку інформацію стосовно цієї події за номерами у Тернополі: (0352) 27-13-29; або на лінію “102″.