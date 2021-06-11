Зі слів заявника, зловмисниця винесла з магазину, де працювала на випробовуваному терміні, товарно-матеріальні цінності на 30 тисяч гривень.

До співробітників відділення поліції, що в місті Ланівці, звернувся приватний підприємець із села Малі Вікнини і заявив, що після проведення ревізії в магазині він виявив нестачу товару на 30 тисяч гривень. Зі слів підприємця, напередодні він взяв на випробувальний термін нову продавчиню – 19-річну односельчанку. Дівчина себе не зарекомендувала, тож довелося шукати нового працівника і, відповідно, облікувати товарно-матеріальні цінності. Під час ревізії й було виявлено нестачу.

За даним фактом поліцейські проводять перевірку. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 191 (привласнення майна) Кримінального кодексу. Дівчині загрожує позбавленням волі на строк до чотирьох років.