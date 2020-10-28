Згідно з попередніми результатами місцевих виборів, партія «Довіра» проходить у Тернопільську обласну раду, отримавши орієнтовно 6 % підтримки виборців.

Один із лідерів партії «Довіра» Петро Гадз каже, виборча кампанія була нелегкою, однак «довірівцям» вдалося подолати перешкоди, створені конкурентами, й отримати підтримку виборців.

– Це була непроста виборча кампанія. Складності зумовили зміни у законодавстві. Окрім цього, «Довіра» – молода партія, яка не так давно зареєстрована. Ми не витрачали мільйони на саморекламу, та розкрутку партії, наші білборди не заполонили Тернопільщину. Попри це, «Довіра» показала дуже хороший результат на місцевих виборах. Ми просто прийшли до виборців й розповіли їм про свою мету. У людей завжди має бути вибір. Вони його зробили, – поділився Петро Гадз.

Петро Іванович зауважив, що, обираючи представників «Довіри», виборці обрали людей слова.

– У той час, коли інші політичні партії займалися агітацією, ми зіткнулися з опором конкурентів. Через це були змушені відстоювати право на участь у виборах в суді. До Бучацької ОТГ кандидатів в депутати зареєстрували за 3 дні до виборів, а останнє судове засідання щодо реєстрації у Золотому Потоці взагалі відбулося день напередодні волевиявлення. Однак я вважаю, що «Довіра» спрацювала дуже добре. Ми перемогли бренди, партії, які вкладали мільйони в піар та підкуп виборців. Там, де є господар, людина слова, люди бачать результат і не зважають на бренди. Вони обирають людей, які створюють робочі місця, платять податки, будують, інвестують. Дякуємо виборцям за довіру. Тільки вперед до нової України, ні кроку назад! – резюмував Петро Гадз.