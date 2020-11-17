Молода дружина артиста з Тернополя Віктора Павліка у своєму блозі в Instagram розповіла про згубні наслідки карантину вихідного дня для їхньої сім’ї.

Вона зазначила, що через нові карантинні обмеження вони з чоловіком втратили роботу і не знають, на які гроші далі жити, пише “Obozrevatel“.

“Я можу тільки уявити, який дурдом буде відбуватися в місті через цей карантин. Всі ж ніби нормальні адекватні люди і всі розуміють, але чомусь уряд так заганяє людей, підприємців. І навіть ми втратили роботу через цей карантин. Ми втратили гроші, а могли б на них їсти і закривати свої питання”, – розповіла Катерина Репяхова.

Також вона зазначила, що тепер вони не знають, де брати гроші на закриття оренди та кредитів у наступному місяці.