В аварії на Тернопільщині загинула дівчина.

Лише за добу на дорогах Тернопільщини в аварії потрапили три скутеристи. Одна кермувальниця загинула, двоє – отримали травми, повідомляє TV-4.

Дорожньо-транспортна пригода завершилася летально для 21-річної мешканки села Старий Почаїв. 1 липня близько 1 ночі дівчина їхала за кермом скутера Suzuki у бік Кременця і в’їхала у відчинену дверку “Фольцвагена”. Авто було припарковане на узбіччі проїжджої частини. В результаті удару дівчина отримала тілесні ушкодження. А дорогою до лікарні дівчина померла.

Майже через годину в селі Волиця Бережанського району перекинувся мотоцикл. А близько 4 ночі В селі Раславка Кременецького району не розминулися мопед і скутер. Усі водії і пасажири відбулися незначними травмами і переляком.