Всеукраїнський молодіжний табір суспільно значущої діяльності організували у Збаражі.

До містечка з’їхалося близько дев’яноста волонтерів з різних областей України. Майже півмісяця вони допомагали місцевим жителям.

До Збаража приїхали волонтери із Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Чернівецької, Київської областей, – розповідають організатори табору. Упродовж перебування в містечку хлопці та дівчата утеплили будинок воїну АТО; відремонтували кімнату багатодітній родині; намалювали мурал; зробили 40 лавочок для школи; провели ремонт пластової домівки. Роботу молодь поєднувала з активним відпочинком.

«Таборовики побували на різноманітних екскурсіях (Збаразький замок, Зарваниця та ін.), слухали історії успіху від місцевих жителів, ходили в похід на Чернечу гору і в печери, дивилися фільми».

Такий спосіб таборування організували Міністерство молоді та спорту України, управління сім’ї та молоді ОДА та благодійна організація «Львівська освітня фундація».

Софія Романська