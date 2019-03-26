«Гурби- Антонівці», – найбільша щорічна теренова гра для молоді зі всіх регіонів України. Змагання тривають упродовж трьох діб.

Кілька сотень учасників живуть у лісі, відтворюючи партизанську боротьбу на місці найбільшого бою УПА проти НКВС. Приєднатися до теренової гри можуть всі охочі.

«Гурби — це не просто розваги та змагання, це історична пам’ять, командний дух та вишкіл за зразком воїнів УПА. Щороку понад 300 юнаків та дівчат із всієї України переконуються у цьому. Молодь має змогу випробували себе та силу волі, загартувати ті риси характеру, що так необхідні майбутнім провідникам української нації», – повідомляють організатори.

Цього року змагання пройдуть з 1 по 4 травня в урочищі Гурби на межі Тернопільської і Рівненської областей. Участь вільна і безкоштовна для всіх охочих.

Нагадаємо, тереново-патріотичну гру «Гурби-Антонівці» проводять 16-ий рік поспіль. Організовує змагання Молодіжний Націоналістичний Конгрес.

Софія Романська