Уникати людних богослужінь і користуватися онлайн-можливостями рекомендується на Тернопільщині.

Про це повідомив на брифінгу начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Зокрема, Всеукраїнську прощу до Зарваниці рекомендують провести в онлайн-форматі.

«Ми провели робочу зустріч військової адміністрації з релігійними організаціями, у тому числі і з греко-католицькою церквою, їхніми представниками. Щороку в нас відбувалася проща в Марійському духовному центрі, де збиралася велика кількість людей. Цього року ми просимо, щоб таких прощ не було. Можуть відбуватися молебні у храмах з малою кількістю людей. Поліція буде спонукати людей користуватися онлайн-можливостями. Ми прийняли рішення, щоб звернутися до греко-католицької церкви, щоб не було молебня на площі перед храмом. У свою чергу поліція використає можливості поліцейського контролю, ми поставимо окремі заборони в’їзду іншого транспорту на територію до Марійського центру. Просимо з розумінням поставитися до цього», – зазначив Олександр Богомол.

У поліції наголошують: під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укритті.