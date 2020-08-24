З нагоди відзначення Дня Незалежності України 24 серпня відбудеться панахида біля могил воїнів АТО, а в центральній частині Тернополя для містян виступлять камерний та духовий оркестри.

Через карантин у місті обмежено масові заходи, а на ті, що відбудуться, просять тернополян і гостей міста приходити у захисних масках та дотримуватися соціальної дистанції.

О 10:00 год. на Микулинецькому кладовищі відбудеться молебень та вшанування пам’яті полеглих учасників АТО/ООС, після чого впродовж дня на відкритих локаціях міста пройдуть виступи Муніципального Галицького камерного оркестру і муніципального духового оркестру «Оркестра Волі».

Завершиться святкування Дня Незалежності України переглядом фільму під відкритим небом «Чорний ворон».