Молдавське підприємство придбало спиртозавод на Тернопільщині за рекордну суму

Фонд державного майна продав на приватизаційному аукціоні Марилівське МПД, що у Тернопільській області за рекордну суму – 120 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду у Facebook.

У повідомленні зазначається, що стартова ціна підприємства зросла у 2,2 раза – з 54,7 мільйона гривень до 120 мільйонів гривень.

“Декілька хвилин тому завершився аукціон з продажу майна Марилівського МПД та зберігання спирту (Тернопільська область). Це вже сьомий об’єкт спиртової галузі, для якого ми залучили приватного інвестора”, – повідомили у ФДМ.

У Фонді повідомили, що за об’єкт приватизації на торгах змагалися 2 компанії, а стартова ціна зросла у 2,2 раза – з 54,7 млн грн до 120 млн грн.

“Після підписання протоколу про результати аукціону, укладання договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку процес приватизації Марилівського МПД вважатиметься офіційно завершеним”, – наголосили у Фонді держмайна.

За інформацією голови Фонду Дмитра Сенниченка, завод придбало спільне молдавсько-румунське підприємство “ZERNOFF”. Це один з найбільших у Східній Європі виробників спирту та міцних алкогольних напоїв.