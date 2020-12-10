На Тернопільщині трохи потеплішає. За прогнозами Укргідрометеоцентру, з 10 грудня у регіоні повернеться плюсова температура повітря. Втім, сильні вітри і далі ускладнюватимуть синоптичну ситуацію.

Мінлива хмарність, коливання температурних показників від незначного мінуса до плюса, сильний вітер – такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Як повідомила синоптик Наталка Діденко, погодні умови зумовлюватиме західна атлантична повітряна маса.

«Південна, південно-західна циклонічність нарешті зсуне потужний антициклон, який стояв міцно кілька днів і приніс в Україну некомфортну, морозну та вітряну погоду.

Західна атлантична волога поступово перемагає. 10-го грудня в Україну прийде потепління. Температура повітря протягом дня коливатиметься поблизу нуля, на Заході очікується +2 +6 градусів. Мокрий сніг та дощ найбільш ймовірні в західних областях. Зміна повітряних мас завжди супроводжується коливаннями атмосферного тиску, збільшиться хмарність, посилиться вологість повітря, завіватиме штормовий вітер – все це може негативно позначитися на самопочутті. Плюс – ускладниться ситуація на дорогах там, де прогнозуються опади».

Отже, через погодні зміни у жителів краю може погіршуватися самопочуття, а також ймовірні загострення хронічних недуг.