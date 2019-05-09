Хмарна і дощова погода і далі спостерігатиметься на Тернопільщині, – кажуть метеорологи. Температурні показники знижуватимуться, відтак в регіоні очікується холоднеча.

Як повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська, впродовж доби стовпчики термометрів коливатимуться від 5 до 7 градусів тепла.

«По області буде хмарно, дощі. Вітер північно-західний від 4-х до 7-ми метрів за секунду».

Цього тижня чекати тепла марно, – каже народний синоптик Наталка Діденко. Оскільки до України наближається черговий циклон.

«Вівторок буде особливо потужним та синоптично некомфортним на Заході України – сильні дощі, можливий мокрий сніг подекуди і холодяка. На решті території, хоча й трохи тепліше, проте з дощами».

За попередніми прогнозами метеорологів, потепління ймовірне з десятого травня. Також дещо стабілізуються погодні умови ближче до вихідних.

Софія Романська