“Моя олімпійська мрія” – відкритий турнір з дзюдо під такою назвою організували у Тернополі. У поєдинках змагалися юнаки та дівчата 2006-2013 років народження.

Перед юними дзюдоїстами виступила стипендіатка місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Іванна Попадюк. Як зазначила спортсменка, такі турніри допомагають відкрити талановитих дзюдоїстів. «Олімпійський комітет допомагає спортивним школам, адже для олімпійців, провідних спортсменів першим кроком була саме ДЮСШ. Тут відбуваються перші досягнення та невдачі та робляться перші кроки в спортивне життя».

Учасникам змагань вручили набори спортивного інвентарю, що складається з двох футбольних, баскетбольного та волейбольного м’ячів, які в ході тренувань стануть у пригоді вихованцям відділення дзюдо. Також юні спортсмени отримали подарунки із символікою Національного олімпійського комітету України.

Під час змагань реалізували всеукраїнський проєкт Національного олімпійського комітету України «Моя олімпійська мрія», метою якого є популяризація олімпійських ідеалів і цінностей, здорового способу життя й спонукання до спортивних амбіцій вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл.