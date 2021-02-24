Думаючи лише про власне збагачення, зловмисник наражав на небезпеку пасажирів залізниці, адже крав металеві деталі з діючого колії.

Оперативники Тернопільського районного управління поліції встановили, що зловмисник причетний до двох крадіжок. Вночі 35-річний житель обласного центру за допомогою підручних засобів розукомплектовував залізничну колію на станції у Тернополі. Металеві підкладки, болти, гайки, шурупи та шайби відносив на пункт прийому металобрухту.

У минулому зловмисник уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові та наркозлочини. Тепер йому інкримінують частину 2 статті 185 ККУ. Тривають слідчо-оперативні заходи. Поліцейські перевіряють тернополянина на причетність до вчинення інших протиправних діянь.