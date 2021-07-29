Дорожньо-транспортна пригода, яка ледь не завершилася трагедією, сталася в Бучачі.
Як повідомив у Фейсбуці активіст Роман Довбенко, водій автомобіля в’їхав в огорожу. При цьому він на великій швидкості ледь не зачепв жінок з дітьми, котрі гуляли на вулиці.
За інформацією активіста, водій був п’яним. Після зіткнення водія госпіталізували у реанімацію.
“Водій у не тверезому стані пролетів попри молодих жіночок, які гуляли з дітьми та спричинив ДТП. Із потерпілих – сам водій, якого забрала швидка у реанімаційне відділення… Бажаю швидкого виздоровлення, а пізніше справедливо відповісти по закону, адже постраждати могли і невинні дітки…”, – написав чоловік.
На місці ДТП працювали патрульні.
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