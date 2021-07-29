Могли постраждати діти: в Бучачі п’яний водій скоїв ДТП і потрапив у реанімацію. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода, яка ледь не завершилася трагедією, сталася в Бучачі.

Як повідомив у Фейсбуці активіст Роман Довбенко, водій автомобіля в’їхав в огорожу. При цьому він на великій швидкості ледь не зачепв жінок з дітьми, котрі гуляли на вулиці.

За інформацією активіста, водій був п’яним. Після зіткнення водія госпіталізували у реанімацію.

“Водій у не тверезому стані пролетів попри молодих жіночок, які гуляли з дітьми та спричинив ДТП. Із потерпілих – сам водій, якого забрала швидка у реанімаційне відділення… Бажаю швидкого виздоровлення, а пізніше справедливо відповісти по закону, адже постраждати могли і невинні дітки…”, – написав чоловік.

На місці ДТП працювали патрульні.