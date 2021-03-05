Заробити на викрадених із залізничної колії металевих запчастинах планував житель одного із сіл Кременецького району. Він впродовж кількох днів знімав комплектуючі.

Про відсутність деталей на залізничному полотні на лінію “102” повідомили працівники колії. Вони виявили ушкодження в семи місцях гальмування.

Проведеними слідчо-розшуковими заходами оперативники встановили особу чоловіка, ймовірно причетного до злочину.

За словами начальника сектору кримінальної поліції Кременецького райвідділу Андрія Валецького, викрадач і раніше потрапляв в поле зору правоохоронців за дрібні крадіжки. Цього разу заробити на прожиття вирішив, здаючи деталі на металобрухт.

Крадіжки вчиняв на діючій транспортно-вантажній колії. Її кілька разів на тиждень використовують для перевезення вантажів. Електрички даним шляхом не їздять. Проте відсутність даних деталей, каже Андрій Валецький, могла призвести до перекидання вагонів.

За кілька днів підозрюваний викрав більше чотирьохсот болтів та підкладні конструкції. Сума збитків встановлюється. Запчастини знімав за допомогою невеличкої сокирки. Частину краденого встиг здати на металобрухт, а іншу сховав за місцем проживання.

Даний факт правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 185 частина 1 ККУ.