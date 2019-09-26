Кілька фактів крадіжки інкримінують поліцейські Тернопільського відділення поліції жителю села Малий Ходачків. 36-річний чоловік заробляв, здаючи різні деталі на металобрухт.

Повідомлення про зникнення металевих підкладок під рейси та залізничих костелів надійшло від чергового колії Львівської залізниці 13 вересня. Чоловік заявив, що під час огляду колії на перегоні Бірки-Скалат, а саме в селі Великі Бірки, невідомі зняли частину необхідних елементів. Їх відсутність могла призвести до аварії.

Проведеними слідчо-оперативними заходами розшуківці встановили особу підозрюваного. Після санкціонованого обшуку у жителя Тернопільського району вилучили частину викрадених елементів, іншу він встиг здати на металобрухт.

У скоєному чоловік зізнався. Йому інкримінують статтю 185 частина 3 ККУ. Триває слідство і перевіряється причетність даної особи до аналогічних правопорушень, повідомляють у поліції.