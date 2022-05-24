Мобілізація в Україні: кого можуть покликати до війська?

Верховна Рада України продовжила дію військового стану та загальної мобілізації до 23 серпня. У цей період здійснюватиметься призов військовослужбовців запасу із резерву.

Про це розповів член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський “24 каналу“.

За його словами, для перемоги у війні Україні потрібні резерви, проте масові хвилі призову не плануються.

Веніславський пояснив, що президент України Володимир Зеленський знає про ситуацію на фронтах і розуміє, що протягом найближчого місяця ми навряд чи закінчимо війну. Саме це лягло в основу рішення про продовження мобілізації на три місяці. Це також зніме необхідність щоразу інформувати ООН про запровадження правового режиму воєнного стану.

“Протягом цих трьох місяців здійснюватиметься призов військовослужбовців запасу з резерву. Тож від цього ми нікуди не дінемося”, – констатував Веніславський.

Раніше повідомлялося, що під час війни чоловіки віком від 18 до 60 років, придатні або обмежено придатні до військової служби – підлягають мобілізації.До війни обмежено придатні українці могли не проходити військову службу, але наразі відмінностей між придатними та обмежено-придатними особами немає відмінностей.