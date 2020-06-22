Комісійне інспектування закладів громадського харчування і ринків розпочали у Тернополі.

Муніципальна інспекція, правоохоронці, держпродспоживслужба відстежують, чи дотримуються в обласному центрі карантинних вимог. Порушників чекають штрафи від 17 до 34 тисяч гривень.

“Держпродспоживслужба спільно із мобільними групами проводить щоденні перевірки закладів громадського харчування та ринків. Особисто об’їздив всіх керівників ринків, попередив, що на них лежить відповідальність, що стосується стихійної торгівлі, маскового режиму. На цей тиждень також заплановані перевірки суб’єктів торгівлі. У разі зафіксованих порушень працівники поліції складатимуть адміністративні протоколи. Щодо закладів громадського харчування, то важливо, щоб там дотримувалися санітарно-епідеміологічних правил, користувалися антисептиками”, – наголосив начальник міського управління держпродспоживслужби Іван Гавришків.

Мобільні групи проводять роз’яснювальні бесіди з працівниками кафе, барів, ресторанів, а також з їхніми відвідувачами щодо необхідності дотримання санітарно-епідеміологічних норм. У разі порушень складають адміністративні протоколи. Тільки у червні в обласному центрі оштрафували понад два десятки суб’єктів торгівлі.

Софія Романська







Читайте на цю тему:

Епідемія коронавірусу набирає обертів. Чи зупинятимуть громадський транспорт?

У Тернополі відкривають дитячий садок, де раніше виявили коронавірус