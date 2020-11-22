33 мобільні групи на Тернопільщині відстежують дотримання “карантину вихідного дня”. Вони вже перевірили понад півтисячі об’єктів, порушення виявили на 28-ми. Керівників цих установ притягнули до відповідальності.

У складі мобільних груп працюють поліціянти, фахівці Держпродспоживслужби, органи місцевого самоврядування. Як повідомив начальник Держпродспоживслужби Василь Хомінець, минулого тижня підприємцям вручили інформаційні листи з роз’ясненнями вимог “карантину вихідного дня”. У разі нехтування правилами притягують до відповідальності.

“За виявлені порушення правоохоронці склали 7 протоколів за ст. 44-3 та 3 протоколи за ст. 44-2 (за відсутність маски), керівникам 22 закладів надано приписи та пропозиції; на кожному об’єкті з персоналом проводять роз’яснювальну роботу щодо дотримання карантинних вимог. Протягом тижня керівникам ЗГХ та ринків вручено під розписку підготовлені Держпродспоживсужбою області інформаційні листи щодо необхідності дотримання “карантину вихідного дня” та вимог Прем’єр-міністра України, Постанов головного державного лікаря України”.

Нагадаємо, минулого тижня підприємці з різних регіонів України влаштували протест під Верховною Радою з вимогами скасувати “карантин вихідного дня”. Втім, парламентарі відповідний законопроект відхилили.