Рівень вакцинації працівників перевірятимуть у закладах громадського харчування Тернополя.

Про це повідомив начальник міського управління Держпродспоживслужби Іван Гавришків. Якщо імунізовано менше 80% колективу, можуть заборонити працювати.

У Тернопільській громаді посилюють контроль за виконанням карантинних обмежень. Мобільні групи, у складі поліцейських та інспекторів Держпродспоживслужби, проводитимуть перевірки торгових центрів і закладів громадського харчування.

«Ми приймаємо рішення щодо посилення контролю, щодо перевірок закладів громадського харчування, закладів торгівлі. Будемо планувати та здійснювати профілактичні дії. Однозначно, якщо виявлятимемо порушників, то будемо складати адміністративні протоколи. Також будемо перевіряти документи про вакцинацію працівників. Це ще один із елементів, який буде давати можливість працювати. Вихідними будемо посилювати роботу», – зазначив Іван Гавришків.

Посиленні карантинні обмеження діють вже цього тижня. Вони пов’язані із збільшенням кількості хворих на коронавірус.