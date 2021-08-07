Мобільні бригади з вакцинації від COVID-19 почали працювати у віддалених селах області. Медики виїжджають на щеплення разом із волонтерами Товариства Червоного Хреста. Імунізуватися можна у порядку живої черги.

Цими днями мобільні бригади працюють у селах Лановецької та Борсуківської громад. Зокрема, щеплення проводять у Юськівцях, Борсуках, Снігурівці та Грибовій.

“Ми відкриваємо центри вакцинації, розширюємо роботу мобільних бригад, щоб зробити процедуру максимально доступною для жителів нашої області. Центри вакцинації працюють у більшості містечок області. Деякі центри відкриті вихідними, деякі по буднях. В місті Тернополі центри вакцинації працюють протягом тижня, у Борщеві центр працює протягом тижня, також у Теребовлі, Зборові, Гусятині. Такі центри працюють у нас вихідними. У Заліщиках пункт щеплення працює при лікарні кожного дня, а центр вакцинації відкритий у суботу-неділю. У Підволочиську центр вакцинації відкритий щоденно. Ми намагаємося відкривати більше центрів, щоб людям було зручно вакцинуватися. Також мобільні бригади виїжджають у села”, – каже регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва.

Щодня в області вакцинують близько трьох тисяч людей. А загалом від початку вакцинальної кампанії на Тернопільщині вже імунізувалося понад 126 тис. жителів краю.