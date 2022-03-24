Три з половиною кілограми щастя та п’ятдесят сантиметрів радості. 20 березня у подружжя військовослужбовця Андрія Греська народився довгоочікуваний синочок. Новонародженого прийшли зустрічати колеги з військовим оркестром.

У подружжя Греськів є 15 річна донька Валерія, повідомляє ІНТБ. Щасливі батьки зізнаються, що завжди мріяли, щоб у їхній сім’ї було не менше двох дітей. Тепер жартують, що на світ з’явився майбутній захисник нашої держави. Батько не стримує емоцій.

Стіни пологового подружжя Греськів покидали під пісню «Многая літа». Її виконали співаки Андрій Підлужний, Андрій Трач та Роман Сасанчин.