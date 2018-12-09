Міжнародний фестиваль у Тернополі розпочався із сюрпризів

09/12/2018 Розмір тексту:

Міжнародний фестиваль «ДжазБез» у Тернополі розпочався із сюрпризів. Організатори заходу повідомляли, що готують для відвідувачів приємні несподіванки, але не вказували, у який саме день це буде. Особливістю цьогорічного фестивалю стало те, що участь у ньому беруть тільки зарубіжні команди. Тому доповнити музичну програму вирішили українськими виконавцями. І тринадцятий «ДжазБез» у нашому місті відкрив тернопільський гурт «Фіра».

Місцеві музиканти заграли для слухачів, як відзначила солістка команди Ірина Музика, приджазований фольк. Зі сцени звучали українські народі пісні у джазовому аранжуванні, а також декілька колядок. Крім цього, Ірина Музика заспівала ще композицію «Йде Різдво» зі свого першого однойменного альбому.

– Надзвичайно приємно і трепетно бути тут, а ще – дуже відповідально, – зазначила співачка. – Я пишаюся Тернополем, тому що ми себе поважаємо – ми слухаємо джаз. Ми вирішили зробити експромт і поколядувати вам, адже незабаром прийдуть свята.

Після цього публіку очікувала ще одна несподіванка. Замість тріо із Норвегії на сцену вийшов тільки його лідер – піаніст Йонас Камбіен.

– Інші учасники тріо не прибули на концерт тому, що літак, у якому вони летіли через погодні умови не зміг приземлитися у Львові, – розповів журналістам Йонас Камбіен після виступу. – Я прилетів на день раніше, тож на фестиваль приїхав без проблем. До сьогодні не потрапляв у подібні ситуації. Було різне: ми катастрофічно не встигали на виступ, приїжджали надто пізно, шукали заміну, а одного разу мені несподівано повідомили, що маю замінити одного піаніста, який не зміг прибути на концерт через несприятливі погодні умови.

Зважаючи на ситуацію що склалася Йонас вирішив виступати самостійно. Часу підготуватися до сольного виступу у нього не було, оскільки у драмтеатр він прийшов одразу з потягу, навіть не заходячи у готель. Тож, довелося імпровізувати.

– Здебільшого я грав свою музику, була музика, яку граю з тріо, також додав власну музику, яку виконую без команди, – розповів лідер тріо. – У мене не було часу спланувати свій виступ і я розумів, що коли буду грати те, що було заплановано, то буду звучати зовсім по-іншому, ніж звучав у тріо. Тому я імпровізував і вибирав такі частини нашої програми, які б у моєму сольному виконані звучали достойно.

Йонас зіграв чотири композиції. Одну із них він виконав на гармоніці – інструменті призначеному для відтворення східної музики, яку не зіграєш на фортепіано чи роялі. А після завершення виступу на прохання публіки він зіграв ще одну коротку композицію.

Тернопіль музиканту вдалося побачити тільки частково – дорогою до готелю. Адже попереду був переїзд до Перемишля, де наступного дня відбувся концерт тріо вже у повному складі.

Ольга Трач

Фото Kurt Lee