У Тернополі відкрили міжнародну мандрівну виставку антивоєнних карикатур.

Про це Суспільному розповіла організаторка Ірина Потішна.

За її словами, ініціювала цю виставку голова правління громадської організації “Асоціація лідерів туризму Миколаївської області” Тетяна Чичкалюк.

“Нам запропонували показати цю виставку у Тернополі і ми погодилися. На представлених роботах зображено, як сучасні події в Україні бачать жителі інших держав. У цих творах люди висміюють дії нашого ворога і для нас ця підтримка дуже важлива. Виставка створена не для розваги, вона, можна сказати, діє, як наша зброя. Нею ми показуємо, що навіть отак воюємо з ворогом. Одна частина заходу – це огляд карикатур, а інша – погашення марки “Ассоль вже не та…”, – розповідає Ірина Потішна.

Організаторка каже, на заході марки продавали. Виручені гроші спрямують на закупівлю медикаментів для військових, яким надають допомогу у Миколаївській лікарні.

Тетяна Чичкалюк розповіла, що спершу цю виставку показали Одесі та Миколаєві.

“Ми почали з цих міст, тому що на карикатурах, які при показуємо, часто зображений корабель, а ця тема близька жителям Миколаєва і Одеси. Потім ми презентували карикатури у Києві, Чернігові, Івано-Франківську, Коломиї та Львові. А тепер – у Тернополі. З насмішками показуючи нашого ворога, ми демонструємо, що не боїмося його”, – каже Тетяна Чичкалюк.

За її словами, 26 червня виставку представлять у Рівному, а потім – у Луцьку.