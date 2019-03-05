Міжкімнатні двері в інтер’єрі кваритири — тренди 2019

05/03/2019 Розмір тексту:

Вартість, надійність, довговічність, коли обирають міжкімнатні двері у Тернополі, завжди в тренді. Але є ще й зовнішній вигляд. І це теж важливо. Щоб обрати трендову модель 2019 року.

Як купити міжкімнатні двері, які будуть трендовими

Непросто купити міжкімнатні двері з сучасним дизайном та ще й недорогі. Часто акції та знижки встановлюють на моделі, які вже вийшли з моди.

Декілька порад допоможуть обрати та встановити «двері в тренді»:

1. Всі дверні конструкції в приміщенні повинні бути в єдиному стилі, незалежно від того, 2 чи 7 кімнат в офісі або житлі. Це значить, що обирати їх треба подібними за висотою, кольором та дизайном. Якщо всі двері не виходять до одного приміщення (наприклад, кімнати чи коридора), в цьому випадку допускаються «розходження» за відтінком.

2. Обрання за відтінком повинно відповідати стилю. Тобто, придбайте двері Папа Карло не за ціною, а звертаючи увагу на відповідність кольору та стилістичному спрямуванню. Якщо обираєте класичний дизайн, звертайте увагу на світлі або дуже темні відтінки. Обираючи другий варіант в Місто Дверей та Підлоги, пам’ятайте, що в цьому випадку загальний дизайн приміщення буде суворим. Для мінімалізму підходять світлі або темні кольори без оздоблення. А для хай-теку можна обрати моделі насичених відтінків.

3. Ідеально трендовим рішенням буде підібрати двері Папа Карло чи іншого виробника під покриття на підлозі. В цьому разі створюють стильний і красивий інтер’єр.

4. Якщо хочеться реалізувати правильне дизайнерське рішення, відносно до кольору меблі двері слід підбирати на 1-2 тони світліше чи темніше. Але щоб вони не контрастували.

5. Дуже естетично та інтелігентно виглядають декоровані вставками зі скла міжкімнатні двері Папа Карло. На смак клієнтів представлений декор з вітражів, матового чи прозорого скла. Додатково такі двері стають ще одним джерелом освітлення.

6. Коли інтер’єр дорогий — можна купити декоровані шкірою двері Папа Карло (ціни на які трохи вищі). Шкіряне натуральне оздоблення може закривати все двірне полотно чи додавати необхідних акцентів на їх частині.

Порада: як вибрати і купити двері у Тернополі, які вражають

Щоб обрати та купити двері у Тернополі, які будуть «радувати серце й око» не один рік, треба звертати увагу не лише на модне оздоблення, що знаходиться в тренді. Не можна керуватися лише їх естетичністю чи низькою вартістю. Якість — ось що назавжди в тренді. Щоб обрати модні двері, треби купити модель, в якій є всі ці 3 характеристики. Для цього зазерніть у misto-dverey.com. Тут — багатий асортимент варіантів, де якість, ціна та приємний візуальний ефект поєднались в єдине ціле.