Наразі очікується рішення Уряду щодо виділення коштів на розробку техніко-економічного обґрунтування проєкту щодо модернізації та електрифікації залізничної ділянки Тернопіль – Івано-Франківськ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

“Наша мета – до 2024 року з’єднати усі обласні центри України якісним швидкісними залізничним сполученням. У рамках “Великого будівництва” на залізниці плануємо з’єднати між собою два великих обласних центри: Тернопіль та Івано-Франківськ. Йдеться про відновлення колії на лінії Галич – Підвисоке”, – зазначив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

Він додав, що це також дозволить на 3 години скоротити час поїздки з міст центральної та південної України до Прикарпаття, зокрема і ключових гірських курортів регіону. Крім того, відновлення залізничного маршруту між Тернополем та Івано-Франківськом, скоротить шлях між містами з нинішніх 283 км до 141 км.

Будівельні роботи планують розпочати на початку наступного року, щоб уже після їх завершення запустити на маршруті Київ – Тернопіль – Івано-Франківськ швидкісний електропоїзд “Інтерсіті+”.

Зазначається, що “Укрзалізниця” та Мінінфраструктури опрацьовують варіант відновлення 29 км колії Галич – Підвисоке (через станції Козову, Підгайці та Галич), яку демонтували ще у 1944 році.