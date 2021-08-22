Державний прапор України у три кілометри завдовжки розгорнули вранці між Тернопільською та Хмельницькою областями.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наша громада та сусідня, Скала-Подільська, що на Тернопільщині розташовані на межі двох областей, де протікає річка Збруч. Через міст, починаючи із меж двох громад ми сьогодні розгорнули велетенський державний прапор, довжиною у 3 000 метрів як символ єдності України», – сказав кореспонденту агентства голова Гуківської громади Петро Ільницький.

Рекорд, встановлений на честь 30-ї річниці Незалежнoсті України зафіксували представники Національного реєстру рекордів.

Довжина найдовшого у державі стягу – 3000 метрів, а ширина — один метр.