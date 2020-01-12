Упродовж грудня 2019 року та січня 2020 у Тернополі тривали два традиційні новорічно-різдвяні конкурси «Феєрія новорічного міста» та «Різдвяне диво».

У першому конкурсі тернополяни, комунальні та приватні підприємства, а також різні заклади міста змагалися за найкраще оформлення ялинки, подвір’я та вітрини у новорічно-різдвяному стилі. У другому конкурсі на кращий макет Різдвяної шопки установи, організації, підприємства, заклади, церковні громади, парафії, мешканці Тернопільської міської територіальної громади, діти та родини мали можливість продемонструвати знання різдвяних традицій та власні уміння. Усі вироби надані для цього конкурсу можна оглянути на виставці в Українському домі «Перемога».

Найкраще оформлення ялинки, подвір’я, оселі та вітрини, а також найкращі макети шопок оцінювали та вибирали спеціально створені конкурсні комісії. За результатами відкритого голосування у конкурсі «Феєрія новорічного міста» обрали переможців у кожній з трьох категорій: «Зелена модниця», «Настрій дарований серцем» та «Карнавал прикрас». Обрали також кращі вироби у конкурсі «»Різдвяне диво». Нагородження переможців цих двох конкурсів відбудеться 12 січня на Театральному майдані Тернополя під час фольклорного свята «Нова радість стала». Вони отримають грамоти та грошові винагороди. На кожен конкурс з міського бюджету виділено по 10 тисяч гривень. Відповідні рішення були прийняті на черговому засіданні виконавчого комітету 9 січня. Для переможців конкурсів передбачено 5 тисяч гривень, для тих, хто зайняв друге місце – 3 тисячі, і третє – 2 тисячі.

Під час святкового заходу на Театральному майдані відбудеться також парад вертепів та новорічно-різдвяний концерт. Парад вертепів розпочнеться о 14.00, нагородження учасників конкурсу – о 15.00. Організатори запрошують жителів і гостей міста прийти та насолодитися незабутнім святом коляди і українських традицій.

Ольга Трач

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