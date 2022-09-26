Між двома фронтами: якої погоди чекати на Тернопільщині?

Тернопільщина опинилася між двома атмосферними утвореннями – антициклоном Стефаном і циклоном Стефанією. Відтак цими днями у краї домінуватимуть дощі. Втім, температурні показники дещо підвищаться.

Погода на Тернопільщині цими днями буде мінливою. Однак ймовірність опадів залишатиметься високою.

«Регіон опиниться між двома атмосферними утвореннями – антициклоном Стефаном над східним Чорномор`ям та циклоном Стефанією над Скандинавією. Нам будуть ближчі та природніші західні тенденції, атмосферні фронти зумовлять у більшості областей періодичні дощі. Вітер в Україні очікується південно-західним, невеликим або помірним. Впродовж дня передбачається +13 +18 градусів. Загалом протягом тижня передбачається дуже тепла погода, до +20. А ось дощі періодичні випадатимуть», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, мінлива дощова погода збережеться майже до кінця тижня. Місцями можливі короткочасні грози.