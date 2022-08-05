До цього звикнути вже час – пів року майже проминуло,
Відколи темна сила все життя у нас перевернула:
Спалила, зруйнувала, згвалтувала,
А головне – життів безцінних українських скільки вже забрала,
Та коли чорне горе прийде в чиюсь хату,
Тяжка пора приходить знову все переживати
Скупі слова “Бійцю було лиш 25…”
І співчуття родині – що тут ще сказать…
Але твій погляд – чистий, мужній, молодий навік
Засвідчує, що ти був справжній Чоловік
І у лиху годину не шукав відстрочок і шляхів чкурнути за кордон,
А рушив просто у страшний вогонь
І очі твої – докір тій мерзоті всій,
Що й у війні шукає вигоду собі
Не знав тебе я, але хочу нині мати право
Тебе назвати своїм другом, Ярославе,
Ти свою голову там на Донеччині поклав,
Щоб я в Тернополі ще день один спокійний мав…
Було лише 25 років: у Донецькій області загинув боєць з Тернополя