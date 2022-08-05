До цього звикнути вже час – пів року майже проминуло,

Відколи темна сила все життя у нас перевернула:

Спалила, зруйнувала, згвалтувала,

А головне – життів безцінних українських скільки вже забрала,

Та коли чорне горе прийде в чиюсь хату,

Тяжка пора приходить знову все переживати

Скупі слова “Бійцю було лиш 25…”

І співчуття родині – що тут ще сказать…

Але твій погляд – чистий, мужній, молодий навік

Засвідчує, що ти був справжній Чоловік

І у лиху годину не шукав відстрочок і шляхів чкурнути за кордон,

А рушив просто у страшний вогонь

І очі твої – докір тій мерзоті всій,

Що й у війні шукає вигоду собі

Не знав тебе я, але хочу нині мати право

Тебе назвати своїм другом, Ярославе,

Ти свою голову там на Донеччині поклав,

Щоб я в Тернополі ще день один спокійний мав…

Було лише 25 років: у Донецькій області загинув боєць з Тернополя