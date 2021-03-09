Місця для атракціонів, торгових майданчиків та автопричепів виставила на продаж у системі «Прозоро. Продажі» Тернопільська міська рада.

Придбавши їх, можна буде розмістити тимчасові споруди та атракціони для провадження підприємницької діяльності у парках міста.

У парку Національного відродження пропонують місця для двох атракціонів та двох автопричепів, у парку імені Тараса Шевченка – один автопричіп, у гідропарку – два автопричепи і торговий майданчик. У всіх точок різна початкова ціна лоту і коливається від 62 до 572 гривень. Детальніше з лотами ті їхньою вартістю можна ознайомитися тут.

– У 2020 році ми прийняли рішення про те, що всі земельні ділянки, які призначені для розміщення малих архітектурних форм, як на території міста, так і в парках будуть виділятися виключно на умовах аукціону через систему «Прозоро. Продажі», – прокоментував Сергій Надал, міський голова. – Тому ми вже оголосили перший електронний аукціон. Пропонуємо чотири локації для тимчасових споруд і атракціонів у парку Національного відродження, одну у парку Шевченка і три – у «Топільче». Всі кому це цікаво можуть взяти участь у торгах. Думаю, це дасть можливість вибрати гідного кандидата і суттєво наповнити бюджет міста та зробить прозорими всі рішення, які пов’язані з виділенням ділянок під малі архітектурні форми.

Подати пропозиції щодо придбання лотів можна до 17 березня включно. Аукціон відбудеться 18 березня.