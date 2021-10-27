У регіональному фтизіопульмонологічному центрі майже всі місцях для хворих на COVID-19 заповнені.

Вільні ліжка з’являються переважно після смерті пацієнтів, – зазначив завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії регіонального фтизіпульмонологічного центру Ярослав Ботюк.

98% госпіталізованих – невакциновані люди, які переносять хворобу важко. За жовтень в медичному закладі від коронавірусу померли 30 осіб. «На базі нашого закладу розгорнуто 140 ліжок для надання допомоги хворим на коронавірус. Ліжка виділенні у трьох відділеннях лікарні. Місця майже всі заповнені, ліжка переважно з’являються, коли хтось помирає. Починаючи з вересня, кількість хворих надто збільшилася, переважно ми проліковуємо за місяць 160-170 хворих. 98% з хворих – не вакциновані. Якщо до нас потрапляє хтось вакцинований, то процес лікування набагато легший», – каже Ярослав Ботюк.

Лікарі наголошують: вакцинація допомагає попередити важкий перебіг та летальні випадки. Відтак жителів краю просять не нехтувати можливістю імунізації.