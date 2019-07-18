Упродовж першого півріччя 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів 290 млн 972,6 тис. грн єдиного податку.

Порівняно з січнем-червнем 2018 року надходження цього платежу зросли на 42 млн 776,9 тис. гривень.

Значна частка сплаченого податку – внесок приватних підприємців. У першому півріччі цього року вони сплатили 193 млн 844,9 тис. грн єдиного податку, що на 35 млн 963,9 тис. грн більше, ніж торік.

Юрособи-спрощенці перерахували 41 млн 600,5 тис. грн єдиного податку. Порівняно з січнем-червнем 2018 року надходження зросли на 3 млн 79,4 тис. гривень.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку, а це четверта група спрощенців, сплатили у цьогоріч 55 млн 527,2 тис. грн єдиного податку, а це на 3 млн 733,6 тис. грн більше, ніж у першому півріччі минулого року.

Нагадаємо, що спрощена система оподаткування – це особливий механізм справляння податків і зборів, що замінює сплату окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Спрощена система оподаткування регулюється гл. 1 р. XIV Податкового кодексу.

Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області