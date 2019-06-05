Впродовж січня-травня 2019 року до місцевих бюджетів Тернопілля надійшло 1 млрд 595,3 млн грн податкових платежів. Це «плюс» до очікуваного – 120,5 млн гривень.

Порівняно з п’ятьма місяцями минулого року надходження зросли на 22,2% або 289,5 млн гривень.

Серед основних джерел, які наповнюють місцеві бюджети Тернопілля, – податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю. Так, надходження з податку на доходи фізичних осіб цьогоріч склали 1 млрд 69,3 млн грн, що на 5,8% або 58,3 млн грн більше, ніж у січні-травні 2018 року.

Наступний за рівнем надходжень – єдиний податок. Зокрема, суб’єкти господарювання, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджетів понад 268,3 млн грн, що більше на 17,4% або плюс 39,8 млн грн, ніж минулоріч.

До місцевих скарбниць також спрямували 134 млн грн плати за землю, що на 19,9 % або на 22,2 млн грн більше, ніж у січні-травні 2018 року.

Лише за травень 2019 року доходи місцевих бюджетів склали 337,7 млн грн, що на 59,3 млн грн більше відповідного періоду минулого року. Зокрема, представники бізнесу сплатили 228,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 55,3 млн грн єдиного податку та 28,5 млн грн плати за землю.

Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області