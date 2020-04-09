Виконавча влада, уряд, офіс президента регулярно заявляє про доставку з Китаю засобів захисту й обладнання для боротьби з COVID-19, однак всі ці речі не доходять у міста та райони. Місцеве самоврядування та небайдужі волонтери самостійно забезпечують медзаклади на місцях.

На цьому наголосив керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк у прямому ефірі медіа платформи «Файне місто».

– Ми багато чуємо про те, як кожного дня з Китаю летять літаки з масками, тестами, медапаратами. Чому цього не доставляють у Монастириський район та інші епіцентри інфекції – незрозуміло. З екранів телебачення постійно чуємо про успіхи влади з постачанням медичних товарів та засобів захисту в Україну, але на місця воно не доходить. Ми зараз перебуваємо в умовах, коли місцеве самоврядування фактично самостійно веде боротьбу з поширенням коронавірусу. Станом на минулий тиждень лише на Тернопільщині було виділено органами місцевого самоврядування понад 70 млн грн на забезпечення лікарень та медпрацівників. Сьогодні в районах та містах місцева влада виконує ті функції, які ще не початках поширення хвороби мало б зробити Міністерство охорони здоров’я України. Ще два місяці тому ми від них чули, що все гаразд, все прекрасно і Україна готова, але коли почалися перші інфікування відповідальність за протидію та лікування наших громадян на себе взяло місцеве самоврядування. Шкода, що головний санітарний лікар під час візиту на Тернопільщину таки не поїхав у Монастириську лікарню. Тоді б він добре побачив реалії. Ми очікуємо, що 400 млн грн про які заявив санітарний лікар, для фінансування Монастирської райлікарні таки надійдуть, – зазначив Олег Сиротюк.

На думку свободівця, обмежувальні карантинні заходи наразі є єдиним шляхом, який унеможливить поширення епідемії.

– Чим жорсткіші заходи, тим більше люди відчувають дискомфорт, але ми маємо чітко усвідомлювати, що від цієї хвороби немає ліків. Єдиний механізм протидіяти – це унеможливити поширення, тому заходи – жорсткі, але іншого виходу подолання епідемії поки не існує. Ситуація в Монастириському районі й деяких інших свідчить про те, що на передній лінії боротьби з поширенням COVID-19 є медики. Зараз в наших лікарів величезна місія. Все суспільство очікує від них самовідданої професійної роботи. Нарешті громадськість і влада зверне увагу на медиків, які дуже часто виживають на мізерні заробітні плати. В теперішніх умовах люди переоцінять багато речей. Влада зрозуміє, що є пріоритетом в країні й, можливо, почне краще дбати про медицину. Сьогодні від того, якою є медична сфера, залежить життя кожного українця і нації загалом, – підкреслив Олег Сиротюк.