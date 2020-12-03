Містобудівна документація Тернопільської міської територіальної громади та геопросторові дані тепер розміщені на Геопорталі містобудівного кадастру. Інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі, є відкритою та загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а надання суб’єктам містобудівної діяльності такої інформації є безкоштовним.

Про це на черговому засіданні виконкому під час звіту про роботу управління містобудування, архітектури та кадастру розповів Василь Бесага.

– Згідно договору з Державним науково-виробничим підприємством «Геосистема» ми оновили та актуалізували цифрову топографо-геодезичну основу території міста Тернополя в масштабі 1:500 з інженерними мережами каналізації і тепломереж. На другий етап ми перенесли мережі газо- та електропостачання. Тобто ми оцифрували всі паперові дані, які у нас були в масштабі 1:500. Коли ми її адаптуємо для Геопорталу, комунальні підприємства зможуть вносити зміни або доповнювати топографо-геодезичну основу в частині інженерних мереж, які прокладають. До кінця поточного року також плануємо оновити та актуалізувати цифрову топографо-геодезичну основу всієї території Тернопільської міської територіальної громади.

Впродовж року працювали в управлінні і над розробкою детальних планів територій Тернополя та генеральних планів сіл громади.

– На підставі укладених договорів та затвердженими рішеннями виконкому були розроблені детальні плани «Мікрорайону №14» (вулиці: Генерала Тарнавського, Київська, Липницького, Володимира Великого), житлового району «Центральний» (вулиці: Живова, Танцорова, Доли, Митрополита Шептицького, площа Героїв Євромайдану), мікрорайон «Кутківці» (межа території парку «Загребелля», вулиці: Львівська, Бригадна, Глибока Долина, Тернопільська). Також ми уклали договори на розроблення генпланів сіл Курівці, Чернихів, Кобзарівка, Малашівці, які зараз на стадії завершення. Два генплани пройшли процедуру обговорень, отримали висновки. Коли отримаємо остаточні генеральні пани зможемо виносити їх на затвердження сесії. Два генплани зараз перебувають на громадському обговорені. У кінці року їх теж можна буде виносити на розгляд сесії.

Зауважень до роботи управління у членів виконкому не було, тож звіт взяли до відома.