120 продуктових наборів роздали у Тернополі цими днями в рамках благодійного проекту “Місто турботи”. Люди літнього віку отримали у пакунках найбільш необхідні продукти. Їх доставили у домівки тернополян.

Благодійний проект “Місто турботи” у Тернополі започаткували на початку карантину, – розповідає керівниця управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей ТМР Христина Білінська. Меценати та волонтери забезпечують продуктами у цей непростий період одиноких людей пенсійного віку, багатодітних родин, сиріт.

“Ми продовжуємо збирати продукти для багатодітних родин, дітей, які перебувають в інтернатних закладах. За цей час ми роздали понад триста продуктових наборів у рамках акції “Місто турботи”. Цю благодійну ініціативу продовжуємо і надалі, оскільки багато людей зараз потребує допомоги”.

Одиноким людям пенсійного віку працівники Територіального центру соціального обслуговування доставляють продуктові набори додому. Охочим долучитися до благодійної справи радять звертатися до терцентру, або ж пожертвувати продукти можна у спеціальних корзинах, які встановлені у супермаркетах.

Софія Романська