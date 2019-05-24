Сьогодні внаслідок грози у Збаражі підтопило ряд домогосподарств, а окремі вулиці навіть засипало снігом.

Як повідомили рятувальники, з підвалів деяких будинків доводилося відкачувати воду.

Жителька Збаража Уляна Мельник розповідає, що сніг з градом покрив її подвір’я та земельну ділянку.

«Такого в нас давно не було. Сьогодні все було покритим снігом і залитим дощем. У сусідів повністю пропала вся городина, а з підвалів воду викачували рятувальники. Кінець травня, а погода, як на початку весни або взимку».

Як розповіли в управлінні ДСНС, у районному центрі підтопило п’ять домогосподарств. Найбільше постраждали від стихії вулиці Рильського, Костомарова, Бандери, Грушевського. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди, а комунальники разом із представниками місцевої влади підраховують збитки.

Нагадаємо, стихія 28 – 29 квітня на Тернопільщині завдала шкоди сільському господарству на 22 мільйони гривень. Тоді підтопило понад двісті домогосподарств.

Софія Романська

Фото спільноти Політичний Збараж