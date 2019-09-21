«За клімат», – ходу під таким гаслом організували у Чорткові, щоб привернути увагу до екологічних проблем.

Жителі містечка вирішили надавати перевагу двоколісному транспорту, самокатам, пішим прогулянкам заради чистого повітря.

«Ми сьогодні пройшлись вулицями міста, аби всім показати, що Чортків – це місто для людей, а не для автомобілів», – наголошує міський голова Чорткова Володимир Шматько. Жителі цього містечка вирішили приєднались до Всесвітньої екологічної акції, щоб зберегти чисте повітря.

«Ми приєднуємося до сотень міст по всій Європі, які хочуть довести, що планета страждає від надмірної кількості автівок, планета «задихається». Ми хочемо, щоб громада Чорткова максимально відмовлялась від власного транспорту, їхала на навчання чи роботу велосипедом або ж громадським транспортом. Ми закликаємо бойкотувати одноразовий пластик у магазинах і на ринках, просимо рухатись до енергозбереження!!».

Долучилися до екологічної акції у Чорткові навіть діти, які проїхали колоною у центрі містечка на самокатах.

Софія Романська