Всі обожнюють комфорт за невелику вартість. Здається нонсенс, але така можливість існує. Це стосується закордонних подорожей. Українці часто їздять до Німеччини в особистих справах. Багато людей співпрацюють з місцевими підприємцями. Крім того, в німецькій столиці постійно відбуваються заходи світового масштабу. Швидкий та безпечний Київ Берлін автобус не поступається комфортом іншому транспорту, але коштує значно менше. Якщо оформити квиток на klr.com.ua, взагалі можна зекономити гарну суму.

В чому вигода квитків від Klr Bus?

Сервіс працює онлайн через сайт або додаток. Замовлення швидке, платежі захищені безпечним середовищем. Компанія працює офіційно, тому переживати не слід.

Великою перевагою покупки квитків на платформі є цілодобова доступність. Не треба чекати ранку, щоб їхати на автовокзал та годинами стояти в черзі. Клієнт, що купує квиток на сайті вперше, отримує знижку 5%. Сам квиток — це файл на Вайбер чи email, який приходить після розрахунку. Роздрукуйте його або покажіть водію в момент посадки.

З Києва рейс їде до центрального берлінського вокзалу. В комфортабельному автобусі мандрівка відбувається швидко та безпечно.

Що робити, коли подорож скасовано?

Якщо відмова прийшла з боку перевізника, Klr Bus повністю повертає вартість квитка.

Якщо ви відмовляєтесь з власної ініціативи, відсоток повернення складає від 15 до 85%. Сума залежить від дати відправлення. Зверніться в разі необхідності до служби підтримки, уточніть інформацію.

Як зекономити ще більше?

Сайт періодично пропонує акційні квитки. Але постійно моніторити портал незручно. Оптимальним варіантом буде завантажити додаток або зареєструвати кабінет на klr.com.ua. Підписка дає додаткові привілеї:

акційні знижки тільки зареєстрованим клієнтам;

особисті вигідні пропозиції;

поради тревел експертів;

інформація про нові маршрути.

Повідомлення отримаєте на електронну пошту. Розв’язуйте питання з квитками без трати нервів, часу, коштів. Користуйтесь Klr Bus для власної вигоди та комфорту.