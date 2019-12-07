Упродовж місяця у Тернополі тривала акція «Місяць жіночого здоров’я». Понад сімсот жінок безкоштовно пройшли гінекологічні обстеження у лікувальних закладах міста.

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Ініціювала акцію «Місяць жіночого здоров’я» депутат Тернопільської міської ради Наталія Шоломейчук. На гінекологічні обстеження тернополянок з міського бюджету було виділено понад 50 тис. грн.

«У рамках акції «Місяць жіночого здоров’я – Зроби крок у здорове майбутнє», що тривала у Тернополі з 4 листопада до 4 грудня, профілактичні гінекологічні обстеження безкоштовно пройшли 765 жінок, а саме 116 жінок у Тернопільському міському лікувально-діагностичному центрі на вулиці Руській; 334 – у філії жіночої консультації КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» на вулиці Замковій; – 315 – у жіночій консультації на вулиці Р. Купчинського. Впродовж «Місяця жіночого здоров’я» 266 тернополянок також безкоштовно пройшли ультразвукову діагностику. Сподіваюся, що завдяки цій акції тернополянки будуть уважніші до себе і свого здоров’я».

Такі акції у Тернополі планують зробити традиційними, щоб попереджувати складні жіночі захворювання.

Софія Романська