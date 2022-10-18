Міський голова Тернополя Сергій Надал радить мешканцям міста подбати про запаси води.

Про це він написав на своєму каналі у Телеграмі під час повітряної тривоги.

“Ворог обстрілює цивільну енергетичну структуру України. По можливості завжди тримайте запас питної та технічної води. Також заряджені телефони. Під час тривоги обов’язково перебувайте в укриттях”, – наголосив Сергій Надал.

Нагадаємо, сьогодні ворог знову атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у різних містах України. Під удар потрапили, зокрема, Київ, Житомир і Дніпро. Внаслідок атаки Житомир знеструмлено, у Дніпрі без електропостачання залишилися кілька районів.