У Тернополі сьогодні відбудеться сесія міської ради.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

“Керуючись статтями 42 та 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом Тернопільської міської ради:

1. Скликати позачергову сорок четверту сесію міської ради 27 грудня 2019 року о 13:00 в залі засідань міської ради.

2. Запропонувати міській раді розглянути на пленарному засіданні питання «Про затвердження Угоди про передачу коштів позики»”, – ідеться в документі.

Додамо, що засідання розпочнеться о 13-й годині.