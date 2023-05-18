Міський голова Тернополя Сергій Надал в ефірі “Радіо Рокс” повідомив, як у даний час почувають себе двоє осіб, які отримали травми та опіки внаслідок російської ракетної атаки в ніч з 13 на 14 травня.

Про це пишуть Тернополяни.

“На велике щастя у нас немає людських жертв, є двоє людей, які зазнали поранення. Один з них отримав незначні поранення через уламки – надана уся медична допомога. Зараз вже людина має можливість лікуватися амбулаторно. Це люди, які в той час знаходилися на роботі. Інший чоловік отримав опіки, теж надається необхідне медичне лікування і життю нічого не загрожує”, – зауважив Сергій Надал.