З нагоди Дня Незалежності України державні відзнаки отримали двоє тернополян: Мирослав Кріль та Сергій Надал.

Про це йдеться в Указі Президента України від 23 серпня 2021 року. Нагороди присвоєні за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення обороноздатності, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю.

Головному диригенту академічного симфонічного оркестру Тернопільської обласної філармонії Мирославу Крілю присвоєно почесне звання «Народний артист України». Тернопільський міський голова Сергій Надал став «Заслуженим економістом України».

Мирослав Кріль вже 18 років є головним диригентом академічного симфонічного оркестру Тернопільської обласної філармонії. Як повідомляють на сайті обласної філармонії, він народився у 1974 році в селі Чистопади Зборівського району Тернопільської області. У 1993 з відзнакою закінчив Тернопільське музичне училище імені Соломії Крушельницької. У 1998 – з відзнакою Львівську музичну академію за спеціальністю «оперно-симфонічне диригування». У 1998 – 2000 роках продовжив навчання у Києві. Асистентура-стажування у Національному Заслуженому академічному симфонічному оркестрі України та Національному академічному театрі опери та балету України імені Тараса Шевченка під керівництвом народного артиста України, професора Івана Гамкала. З 1999 по 2002 роки викладав диригування у Київському національному університеті культури і мистецтв. З 2003 – є керівником симфонічного оркестру у Тернополі.

Мирослав Кріль оркестрував і виконав понад 130 українських народних пісень, коляд та творів вітчизняних композиторів, виконував масштабні вокально-симфонічні полотна. Успішно поєднує виконавську діяльність з педагогічною – є доцентом інституту мистецтв Тернопільського Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У Тернопільському академічному драматичному театрі здійснив постановки музичних номерів вистав «Летюча миша» Й. Штрауса, українських опер «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Наталка Полтавка» М. Лисенка, музичної комедії «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка, «Шаріка» Я. Барнича, «Гуцулка Ксеня» Я. Барнича. У Львівському Національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької диригував операми: «Севільський цирульник» Дж. Россіні, «Шукачі перлин» Ж. Бізе. Диригував оркестрами філармоній України: Київської, Львівської, Вінницької, Івано-Франківської, Чернівецької, Хмельницької, Ялтинської (Крим), Жешув (Польща) та інших.

У 2009 році диригент отримав почесне звання заслуженого діяча мистецтв України. У 2012 р. – лауреат обласної премії імені Соломії Крушельницької. У 2013 р. – лауреат Конкурсу «Людина Року» в галузі мистецтва. У 2018 р. – лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Братів Богдана та Левка Лепких.