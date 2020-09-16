Протягом двох днів у Тернополі діагностують майже по 150 нових випадків зараження коронавірусом. Міський голова Сергій Надал пояснює цю ситуацію тим, що в обласному лабораторному центрі досліджують цими днями переважно зразки аналізів, відібраних у тернополян.

«Ми маємо інформацію, що обласний лабораторний центр увесь день досліджував показники лише по одному Тернополю. Виявляється, що в нас є затримка по чотири дні. Люди по чотири дні не можуть отримувати результати аналізів, які передані в обласний лабораторний центр. Щодня наші тернопільські медики беруть 150, 250 до 300 аналізів, які оперативно передаються до обласного лабораторного центру. На жаль, з боку лабораторного центру ми маємо затримки у 4 – 5 днів. По-перше – це незручності для людей, по друге – це серйозна проблема для медиків. Оскільки є дуже багато хворих, яких привозять до лікарень з підозрами на коронавірус. Лікарі не знають, як їх лікувати, поки нема результатів тестів», – каже Сергій Надал.

У Тернополі від початку пандемії коронавірусу підтверджено 2655 випадків зараження. Близько тисячі осіб вже подолало недугу, 1643 продовжують хворіти. COVID-19 забрав життя 16 тернополян.

Софія Романська

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